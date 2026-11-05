رئيس الدولة يستقبل رئيس بالاو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون وفرص تطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والطاقة المتجددة والاستدامة والبيئة وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة..مؤكدين حرصهما على مواصلة دفع التعاون التنموي بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ويحقق الازدهار المستدام.

كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري مؤكدين في هذا السياق أهمية المؤتمر في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وضمان استدامتها.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات و"منتدى جزر المحيط الهادي" بصفتها شريكاً إستراتيجياً للمنتدى والذي يسهم في تعزيز علاقاتها الثنائية مع بالاو خاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية والطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة البحرية والمياه إلى جانب حرص البلدين على العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات.

حضر اللقاء كل من: سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.