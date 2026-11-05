محمد بن راشد: التميز فضيلة من فضائل الحكومة الرشيدة

سموه يكرم سرور بن محمد بوشاح محمد بن راشد تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء

الداخلية والمالية والخارجية تفوز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز



شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تكريم الجهات الحكومية والقيادات والكفاءات الفائزة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026، وذلك خلال الحفل الذي نظمته حكومة دولة الإمارات.

كما حضر التكريم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ، والوزراء وكبار المسؤولين والقيادات الحكومية، حيث شهد الحفل تكريم الجهات الاتحادية التي حققت إنجازات نوعية في تطوير الأداء الحكومي، والقيادات والكوادر الوطنية التي قدمت نماذج متميزة في العمل والعطاء، إلى جانب أصحاب الإنجازات الاستثنائية والمشاريع التي أسهمت في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «شهدنا حفل تكريم الفائزين بجائزة الأداء الحكومي المتميز 2026.. حيث كرمنا أفضل الجهات الاتحادية الرائدة.. وأفضل المدراء وأفضل التخصصيين في الحكومة الاتحادية.. وكان أجمل ما في الحفل تكريم أخي سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بوشاح محمد بن راشد.. تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة وإسهاماته في مسيرة الدولة عبر عقود طويلة من حياته».

كما قال سموه: «نبارك لجميع الفائزين فوزهم بجوائز التميز.. والتي بدأناها قبل أكثر من 30 عاماً كمفهوم جديد في بلادنا.. وسنستمر عليها.. لأن التميّز ليس هدفاً.. بل هو عقلية وثقافة.. عقلية تسعى للكمال لكن لا تصل إليه.. عقلية تعيد باستمرار تعريف النجاح وتمتلك الجرأة للتغيير المستمر والتجربة.. التميز فضيلة من فضائل الحكومة الرشيدة».

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الحفل، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، بمنحه «وشاح محمد بن راشد»، تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء، وإسهاماته البارزة في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير مؤسساتها، وخدمته للوطن على مدى عقود، وذلك خلال حفل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026.

ويأتي تكريم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان تقديراً لدوره الوطني خلال مرحلة تأسيس الدولة وبناء مؤسساتها، باعتباره أحد رجالات الإمارات الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسهموا في تنفيذ رؤيته لبناء دولة حديثة، وتطوير قطاعات حيوية شكلت ركائز أساسية لمسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات.

كما كرّم سموه ثلاث جهات حكومية فائزة بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، تقديراً لنجاحها في ترسيخ التميز نهجاً مؤسسياً مستداماً، والمحافظة على مستويات متقدمة من الأداء والتطوير المستمر، وفازت بها كل من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية.