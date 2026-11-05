«شرطة الشارقة» تحصد جائزتين دوليتين



عززت القيادة العامة لشرطة الشارقة حضورها وريادتها على الساحة الشرطية الدولية بحصد جائزتين ضمن جوائز الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) لعام 2026.

تمثلت الأولى في جائزة «الريادة في أبحاث إنفاذ القانون» عن دراسة بحثية شاركت في إعدادها إدارة مركز دعم اتخاذ القرار بالإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، ومديرية مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، فيما فاز النقيب محمد أحمد عبدالله النقبي بجائزة «القائد المؤثر تحت سن الأربعين»، في إنجاز يجسد تميز شرطة الشارقة في توظيف البحث العلمي والابتكار في تطوير المنظومة الأمنية، وتمكين الكفاءات الشرطية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.

وجرى الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لقادة الشرطة، الذي عقد خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2026، في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتعد جوائز الجمعية من أبرز الجوائز المرموقة عالمياً في المجال الشرطي والأمني، وتكرّم الإنجازات الرائدة والممارسات المتميزة في العمل الشرطي، وتدعم تطوير القيادة والممارسات الأمنية الحديثة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف والابتكار وخدمة المجتمع.

وجاء فوز شرطة الشارقة بجائزة «الريادة في أبحاث إنفاذ القانون» تقديراً لدراسة علمية تناولت الحد من العود إلى الجريمة، من خلال بحث العوامل المؤثرة في ذلك، والعمل على تطوير بدائل تأهيلية تقوم على الاحتواء والمتابعة وفق ضوابط محددة، بما يعكس فاعلية الشراكة بين الجهات الشرطية وتوظيف البحث العلمي في تطوير الممارسات الأمنية وتعزيز منظومة الوقاية والحد من الجريمة.

كما حصد النقيب محمد أحمد عبدالله النقبي جائزة «القائد المؤثر تحت سن الأربعين»، تقديراً لدوره في تطوير العمل الشرطي وتعزيز التميز المؤسسي، وإسهاماته النوعية في مجالات القيادة والتخطيط الاستراتيجي والعمل المجتمعي، إلى جانب تميزه في تطوير قدراته المهنية والأكاديمية، بما يعكس نموذجاً للكفاءات الشرطية الشابة القادرة على إحداث أثر إيجابي في مسيرة العمل الشرطي.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن هذا الإنجاز يعكس نهجها في تطوير العمل الشرطي وفق أسس علمية وممارسات مبتكرة، والاهتمام بالاستثمار في الكفاءات وتمكينها، بما يعزز جاهزية المنظومة الشرطية وقدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق تطلعات المستقبل، وترسيخ مكانة شرطة الشارقة في المحافل الشرطية الدولية.