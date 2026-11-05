«الشارقة للدفاع المدني» تطلق خدمة استباقية رقمية ومجانية



أطلقت هيئة الشارقة للدفاع المدني «شهادة إثبات حالة الأضرار»، وهي خدمة استباقية تتيح للمتضررين من حرائق المنازل والوحدات السكنية الحصول على شهادة رقمية معتمدة فور انتهاء فرقة الإطفاء من إخماد الحريق. وتُصدر الشهادة تلقائياً ومجاناً، وتصل إلى المتضرر برسالة نصية وعبر البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق أو مراجعة أي جهة.

وتتضمن الشهادة بيانات المتضرر، وعنوان المسكن الذي تعرض للحريق، وحصراً للأضرار الناجمة عن الحادث. ويكفي أن يقدم المتضرر رقم هويته، ومن ثم يتم استكمال إجراءات الإصدار رقمياً من خلال الربط ببيانات الهوية، دون إرفاق مستندات إضافية.

وتجمع الخدمة بذلك بين توثيق الأضرار وتيسير الحصول على المستند الرسمي الذي يثبتها، مع الاكتفاء بالبيانات اللازمة لإصداره، وإعفاء المتضرر من متابعة معاملة مستقلة أو التنقل لاستكمال إجراءاتها.

وقال اللواء يوسف عبيد بن حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني: «تنطلق هذه الخدمة من مسؤوليتنا تجاه أفراد المجتمع، وحرصنا على مراعاة الظروف التي تمر بها الأسر المتضررة من الحرائق. ففي هذه اللحظات، تحتاج الأسرة إلى توجيه اهتمامها نحو سلامة أفرادها وتدبير احتياجاتها، ومن واجبنا تيسير الخدمات المرتبطة بالحادث وتخفيف ما تتطلبه من وقت وجهد.

ونحرص على أن يلمس المتعامل هذا الاهتمام في إجراءات واضحة وخدمات تصل إليه حين يحتاجها».