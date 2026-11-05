عبدالله الشرقي يشهد احتفال «الفجيرة للثقافة والإعلام»



شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، احتفال هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها، بحضور ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من مديري الدوائر المحلية والاتحادية، والإعلاميين، والشركاء الاستراتيجيين.

جاء الاحتفال تحت شعار «معاً صنعنا الأثر.. ومعاً نبتكر المستقبل»، احتفاءً بمسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء في المجالات الثقافية والإعلامية والفنية، وتجسيداً لحرص الهيئة على تعزيز شراكاتها وتوسيع آفاق الابتكار واستشراف مستقبل العمل الثقافي والإعلامي.

وأكد ناصر محمد اليماحي في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن مسيرة الهيئة الممتدة على مدى عشرين عاماً لا تُقاس بعدد السنوات، وإنما بما حققته من إنجازات وما تركته من أثر فاعل في المشهد الثقافي والإعلامي بإمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، شكّلا ركيزة أساسية في صناعة الوعي وحماية الهوية وبناء الإنسان.

واستُهل الحفل بعرض فيلم وثائقي استعرض أبرز المحطات والإنجازات التي حققتها الهيئة على مدى عقدين من الزمن في مجالات الثقافة والإعلام والفنون والمسرح، مسلطاً الضوء على مسيرتها ودورها في دعم الحراك الثقافي والإعلامي في الإمارة.

وقام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وناصر محمد اليماحي، بتكريم الشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم في دعم مسيرة الهيئة وتعزيز حضورها الثقافي والإعلامي.