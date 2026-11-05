تخفيف التشنج العضلي عبر التبريد العصبي



نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في تنفيذ أول إجراء من نوعه في دولة الإمارات للتبريد العصبي، لمساعدة مريض مصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد على تخفيف التشنج العضلي البؤري الشديد في الأطراف السفلية. ويعكس هذا النهج المتطور، التزام إمارة أبوظبي بتبنّي أحدث الابتكارات الطبية التي تُحدث تأثيراً ملموساً في حياة المرضى، ويوسّع نطاق خيارات العلاج المتوفرة للحالات المرتبطة بالتشنج العضلي.

وقال الدكتور برنس ثاكار، طبيب اختصاصي في معهد الأعصاب لدى كليفلاند كلينك أبوظبي: «كان المريض يعاني من تيبّس مستمر في الأطراف المصابة، ولم يستجب على نحو كافٍ لأساليب العلاج الأخرى، ما استدعى اعتماد نهج مبتكر، حيث يوفر التبريد العصبي تخفيفاً فورياً وممتداً، يدوم بين 6 و12 شهراً، وهي مدة أطول بشكل ملحوظ من العلاجات التقليدية. وتتميز هذه التقنية بدقتها وفعاليتها العالية، إذ توفر نتائج سريعة لحالات التشنج العضلي المتوسطة إلى الشديدة المرتبطة باضطرابات الدماغ والحبل الشوكي، مثل مرض التصلب العصبي المتعدد».

بعد الإجراء، شعر المريض بتحسن فوري، مع انخفاض في تيبّس العضلات وشدّها.