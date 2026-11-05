«إسعاف دبي» تستعرض تجربتها في التحول الصحي



شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بوفد برئاسة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة، في أعمال النسخة التاسعة والأربعين من المؤتمر العالمي للمستشفيات، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمستشفيات في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، بحضور أكثر من 200 من القيادات والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي يمثلون أكثر من 80 دولة.

وشهد المؤتمر مشاركة فاعلة لوفد المؤسسة في عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل القيادية والعروض البحثية المتخصصة، تناولت التحول في أنظمة الرعاية الصحية، والقيادة الإنسانية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين مسارات الرعاية، والابتكارات الرقمية في خدمات الإسعاف والطب الطارئ، فضلاً عن تعزيز الصحة النفسية والرفاه الوظيفي للعاملين في خط الدفاع الأول .

وشارك مشعل عبدالكريم جلفار في جلسة حوارية دولية عنوانها «تحويل الرعاية الصحية اليوم: إعادة التفكير في الرعاية والقيادة والأنظمة» جمعت نخبة من القيادات الصحية العالمية لاستعراض نماذج متنوعة في تطوير الرعاية الصحية، شملت شبكات الرعاية المتكاملة، والمنظومات الوطنية لرعاية مرضى السرطان، وأنظمة الاستجابة الطبية الطارئة المتقدمة.

واستعرض جلفار خلال الجلسة تجربة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في تطوير منظومة متقدمة للرعاية الطبية الطارئة، تقوم على وضع المريض كأولوية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز سرعة الاستجابة، وتحسين جودة التدخلات الطبية، وتحقيق التكامل بين الفرق الإسعافية والمستشفيات، بما يضمن استمرارية الرعاية منذ لحظة تلقي البلاغ وحتى وصول المريض إلى المستشفى.

وأكد جلفار أن التحول الحقيقي في الرعاية الصحية لا يُقاس فقط بمدى تطور التقنيات والأنظمة، وإنما بقدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المرضى.

وفي محور الابتكار والتحول الرقمي، شاركت الدكتورة شمسة عبدالله علي حماد بن حماد في إدارة جلسة حوارية متخصصة عنوانها «مسارات الرعاية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: عمليات أكثر ذكاءً ونتائج أفضل».

كما قدمت ورشة عمل متخصصة في القيادة الصحية.

وعلى الصعيد العلمي، شهد المؤتمر مشاركة بحثية لوفد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، من خلال ثلاثة أبحاث علمية.