خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في مركز أبوظبي للطاقة.

واطَّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج أداء "أدنوك" خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2026، والتقدُّم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ مشروعات النمو الاستراتيجية وتوظيف أحدث التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية، إلى جانب جهودها المستمرة الرامية إلى تعزيز المرونة عبر سلسلة القيمة لأعمالها، وضمان استمرارية إمدادات الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتنامي عليها.

وأشار سموّه إلى الدور الذي تضطلع به "أدنوك" في دعم منظومة الاقتصاد الوطني، وجهودها لترسيخ مكانتها مزوّداً موثوقاً للطاقة محلياً وعالمياً، مؤكِّداً أهمية مواصلة الاستثمار في تطوير الشركة لقدراتها الإنتاجية وتوظيف إمكانات التكنولوجيا المتقدمة في رفع كفاءة عملياتها التشغيلية، إضافة إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، للإسهام في دعم منظومة أمن الطاقة العالمي.

واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، نتائج النسخة الثانية من ملتقى "اصنع مع أدنوك"، التي عُقدت في 25 أكتوبر 2026، بمشاركة أكثر من 1,000 شركة ومُصنّع محلي، إذ أعلنت "أدنوك" خلالها عن إتاحة فرص للتصنيع المحلي بقيمة تجاوزت 60 مليار درهم حتى عام 2030، إلى جانب إدخال تحسينات رئيسة على منظومات المشتريات وتسجيل المورّدين وبرنامج تعزيز المحتوى الوطني.

وأكَّد سموّه أهمية دعم الصناعات الوطنية وتطوير القدرات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة، بما يُسهم في تسريع تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، مشدِّداً على أن تمكين الكفاءات الإماراتية ودعم ابتكاراتها وتوفير فرص عمل نوعية لها بالقطاع الخاص يسهم في ترسيخ أسس اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

كما استمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى إحاطة بشأن أبرز الفعاليات والجلسات النقاشية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، مؤكِّداً أهمية هذا الحدث بوصفه منصة عالمية لتعزيز الحوار والشراكات بين قادة قطاع الطاقة وصنّاع القرار والمستثمرين، وما يتيحه من فرص لتبادل الرؤى والخبرات وتطوير حلول مبتكرة تدعم أمن الطاقة واستدامتها وتواكب متطلّبات النمو الاقتصادي.

ويجمع معرض ومؤتمر "أديبك 2026" المنعقد في أبوظبي أكثر من 2,250 جهة عارضة، ويُعد هذا الحدث منصة عالمية لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات وبحث سُبل توظيف الحلول التكنولوجية في قطاع الطاقة، بما يدعم استدامته ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.

حضر الاجتماع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.