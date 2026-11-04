«أخصائيو أصحاب الهمم» يوصي بتطوير مبادرات ترتقي بجودة التجربة الدامجة

اختتم مركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم «الملتقى الدولي الثامن لأخصائيي مؤسسات أصحاب الهمم»، الذي نظمه بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، تحت رعاية الشيخة ميرة بنت عبد الحكيم بن عبيد آل مكتوم، وبحضور الشيخ مكتوم بن عبد الحكيم بن عبيد آل مكتوم، وبمشاركة نخبة من القيادات وصناع القرار والخبراء والباحثين والأخصائيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون أصحاب الهمم، حيث ناقش المشاركون مستقبل الخدمات الدامجة، وسبل تطويرها والارتقاء بجودة حياة المستفيدين منها.

وتناول الملتقى، الذي عُقد في دبي، مؤخراً، تحت شعار «من إتاحة الخدمة إلى جودة التجربة الدامجة»، أهمية الانتقال من قياس توافر الخدمات إلى تقييم أثرها الفعلي في حياة أصحاب الهمم، ومدى قدرتها على دعم استقلاليتهم وحقهم في الاختيار والمشاركة المجتمعية.

وأوصى الملتقى بأهمية مواصلة تبادل الخبرات وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من الرؤى المطروحة في تطوير مبادرات عملية ترتقي بجودة التجربة الدامجة وتضع أصحاب الهمم في صميم أولوياتها.

كما شهد الحفل تكريم مجموعة من الجهات الحكومية المتميزة، إلى جانب الرعاة والإعلاميين، تقديراً لإسهاماتهم في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية.

وشهدت فعاليات الملتقى كلمات رئيسية ألقاها الشيخ مكتوم بن عبد الحكيم بن عبيد آل مكتوم، والدكتور عادل المرزوقي، المدير التنفيذي لمركز أمنيات ورئيس اللجنة المنظمة، والدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، إلى جانب كلمة للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية.