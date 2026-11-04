تكريم 417 موظفاً بجوائز «نجوم ديوا»

كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 417 موظفاً وموظفة من المتميزين في الهيئة، خلال حفل جوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز الذي أقيم في مبنى الشراع، المقر الرئيسي للهيئة، وذلك تقديراً لأدائهم المتميز وإسهاماتهم خلال الدورتين الأولى والثانية لعام 2025 في دعم مسيرة التميز المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة العمل.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، أكد معالي سعيد محمد الطاير أن الموظفين الذين تم تكريمهم جسّدوا، من خلال نجاحاتهم وإنجازاتهم، قيم التميز والابتكار والمسؤولية، وأسهموا في دعم مسيرة الهيئة نحو مستويات جديدة من الريادة، وترسيخ مكانتها ضمن المؤسسات الخدماتية الرائدة على مستوى العالم.

مشيراً إلى أن التكريم يتجاوز الاحتفاء بالإنجازات الفردية وإنجازات الفرق، ليؤكد أن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنجاح، وأن الكفاءات المتميزة هي الأساس لتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف معالي سعيد الطاير: «أرست رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً عالمياً يحتذى به للتميز الحكومي، قائم على الطموح المستمر والابتكار واستشراف وصنع المستقبل.

ومن هذا النهج نستمد قناعتنا بأن التميز ليس هدفاً، بل رحلة متواصلة من التطوير والتحسين والبحث عن فرص جديدة. وفي هذا الإطار، لدينا استراتيجية واضحة تضع الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي في صميم أعمالنا، وتستند إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة تتيح لكل موظف فرص النجاح والتميز وتحقيق الإنجازات النوعية.

وتأتي جوائز «نجوم ديوا» لترسيخ هذه الثقافة المؤسسية، من خلال تقدير الأداء المتميز، وتشجيع المبادرات المبتكرة، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات.

كما تعكس الجوائز حرصنا على بناء منظومة متكاملة للتميز تجعل من كل موظف شريكاً في تحقيق أهداف الهيئة وتطلعاتنا نحو المستقبل».



وأضاف معالي الطاير مخاطباً الموظفين: «إن تكريمكم اليوم هو تقدير لما أنجزتموه، وفي الوقت ذاته دعوة لمواصلة الابتكار وقيادة التغيير الإيجابي، فأنتم سفراء للتميز، ودوركم لا يقتصر على تحقيق النتائج، بل يمتد إلى إلهام الآخرين ونقل المعرفة وتعزيز ثقافة التطوير المستمر.

وإذ نحتفي بإنجازاتكم، فإننا نتطلع إلى مواصلة المسيرة بروح الفريق الواحد لترسيخ ريادة الهيئة عالمياً، ودعم مستهدفات دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الاستدامة والابتكار وجودة الحياة».

تطوير

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تسهم جوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتعزيز التنافس الإيجابي بين موظفي وقطاعات الهيئة.

إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والإنجازات على المستويين الفردي والمؤسسي في الهيئة. كما تسهم الجوائز في رفع الجاهزية المؤسسية للمنافسة في أبرز الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية».

بيئة تشجع الإبداع

من جهتهم، أشاد الموظفون الذين تم تكريمهم بحرص الإدارة العليا على تقدير الإنجازات المتميزة، مؤكدين أن ثقافة التميز باتت نهجاً راسخاً في هيئة كهرباء ومياه دبي التي توفر بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار، وتتبنى أعلى معايير التميز المؤسسي. كما أشاروا إلى أن جوائز «نجوم ديوا» تسهم في تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الموظفين، وتحفزهم على مواصلة التطور والارتقاء بالأداء.

«نجوم ديوا»

شهد الحفل تكريم الفائزين ضمن مجموعة واسعة من الفئات والجوائز التي تعكس مختلف مجالات التميز في الهيئة، وشملت 11 فئة للتميز الوظيفي، و5 فئات للتميز الإداري، وفئتين للتميز المؤسسي، إلى جانب الفائزين بجائزة «شارك» للأفراد وفرق العمل، وجائزة «الولاء»، وجائزة الصحة والسلامة، وجائزة أفضل فريق لمراقبة أداء الاستهلاك، وجائزة أفضل موصل كابلات. كما شمل التكريم خريجي الدورتين الرابعة والخامسة من برنامج بناء القدرات «خبراء المجال والتميز».

شملت فئات التميز الوظيفي: الموظف المتميز في المجال الإشرافي، والموظف المتميز في المجال الإداري، والموظفين المبتكرين، والموظف المتميز في المجال التخصصي، والموظف المتميز في المجال التقني/الهندسي، والموظف الشاب المتميز، والموظف المتميز في المجال الميداني، والموظف المتميز في مجال سعادة المتعاملين، وأفضل موظف مركز اتصال، والموظف المتميز في المجال المالي، والجندي المجهول.

وضمت فئات التميز الإداري المبادرة الإدارية المبتكرة، والمشروع الفني/التقني المتميز، وأفضل مشروع/مبادرة تحقيقاً لمعايير الاستدامة، وأفضل مشروع تطبيقاً للرشاقة المؤسسية، وأفضل مبادرة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. وشملت فئتا التميز المؤسسي القطاع الأفضل في تحقيق أسعد بيئة عمل للقطاعات الكبيرة والصغيرة، وجائزة التميز البيئي لعام 2025.