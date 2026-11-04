دعوة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026



بعث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية إلى يوسف رجي، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تتضمن دعوة لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.

وتسلّم يوسف رجي، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، الرسالة خلال استقباله فهد الكعبي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية.