«نسائية دبي» تناقش دور الإعلام والأسرة في تعزيز الوعي

برعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، أمس، ملتقى «قيم الرابع»، تحت شعار «وعي رقمي... وانتماء وطني».

وذلك في قاعة نادي زعبيل للسيدات، بمشاركة نخبة من المختصين والإعلاميين وصناع المحتوى، وحضور طلبة من الجامعات والمدارس.

وأكدت الدكتورة عائشة المغربي، مدير إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار حرص الجمعية على مواكبة القضايا المجتمعية المستجدة، وفتح آفاق الحوار حول الموضوعات التي تمس الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن الوعي الرقمي بات ضرورة لحماية النشء وتعزيز قدرتهم على التعامل المسؤول مع المنصات الإلكترونية.

وقالت إن شعار الملتقى يعكس أهمية الجمع بين بناء وعي رقمي قائم على التحقق والمسؤولية وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وترسيخ الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية والقيم الإماراتية.

مؤكدة أن الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية وصناع المحتوى شركاء في توجيه الأجيال نحو الاستخدام الإيجابي والمسؤول للمنصات الرقمية.

وأضافت أن الملتقى يولي اهتماماً خاصاً بفئة طلبة الجامعات والمدارس، باعتبارهم من الفئات الأكثر ارتباطاً بالعالم الرقمي، لافتة إلى أهمية إشراكهم في الحوار وتبادل الأفكار والاستماع إلى آرائهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم بالتحديات المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.

وناقش الملتقى، عبر ثلاثة محاور رئيسة، عدداً من القضايا المرتبطة بالمسؤولية الرقمية ودورها في حماية المجتمع، حيث تناول المحور الأول «الإعلام الرقمي بين المسؤولية والتأثير»، بمشاركة المستشارة مريم الكاس، مستشارة أسرية وتربوية، فيما استعرض المحور الثاني «دور صناع المحتوى في الأزمات»، بمشاركة عيسى المعلمي وسميحة آل علي، صانعي المحتوى الأسري.

وتطرق المحور الثالث إلى «الأسرة.. خط الدفاع الأول في بناء الوعي الوطني»، حيث سلط الضوء على دور الأسرة في غرس القيم الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية لدى الأبناء، وأهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في تنشئة أجيال قادرة على التعامل الواعي مع المتغيرات الرقمية.

وأدار جلسات الملتقى الإعلامي يوسف الحمادي، وشهدت الفعاليات حواراً تفاعلياً مع الحضور.