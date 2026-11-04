صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية البرلمانية للناتو تعزيز التعاون



بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع ماركوس بيريستريلو، رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتطوير التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه رئيس الجمعية البرلمانية للناتو والوفد البرلماني المرافق له، بمقر المجلس، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التواصل البرلماني، وتكثيف الزيارات المتبادلة واللقاءات الدورية، وتطوير الحوار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب معالي صقر غباش برئيس الجمعية البرلمانية للناتو وأعضاء الوفد المرافق، معرباً عن تقديره لاهتمام الجمعية بتعزيز التواصل مع المجلس الوطني الاتحادي، ومؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية في بناء الثقة، وتعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الرؤى والخبرات.

وتناول اللقاء أبرز التطورات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد معاليه موقف دولة الإمارات الداعي إلى خفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مشدداً على أهمية احترام القانون الدولي، وتعزيز دور الحوار والوساطة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، من خلال تطوير التواصل مع لجان الجمعية، ولا سيما المجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط، إلى جانب تبادل الخبرات التشريعية والرقابية، وتنظيم حوارات متخصصة تجمع البرلمانيين والخبراء والمسؤولين المعنيين.

من جانبه أشاد ماركوس بيريستريلو بالتجربة البرلمانية الإماراتية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، وتوسيع آفاق الحوار وتبادل الخبرات من خلال الزيارات واللقاءات والحوارات المتخصصة.

من جهة أخرى أكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤمن بأن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي منها هو مساس بأمن الجميع، مشدداً على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك وصون مقومات الأمن والاستقرار والازدهار في دول المجلس.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الدوري العشرين لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد افتراضياً، حيث أكد أن مسيرة مجلس التعاون أثبتت أن ما يجمع دوله يتجاوز روابط التاريخ والجغرافيا إلى رؤية مشتركة لمستقبل المنطقة، تقوم على وحدة المصير والثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة.