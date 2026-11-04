علي النعيمي يبحث التعاون مع سفيري المملكة المتحدة والسويد



استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، جيرالدين ماكافري، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى دولة الإمارات، بحضور سارة محمد فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي.

ورحّب معالي الدكتور علي النعيمي بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تنمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان البريطاني.

كما تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتفاهم في التعامل مع التحديات الراهنة.

وأعربت جيرالدين ماكافري عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما توليه من اهتمام ورعاية للمقيمين البريطانيين على أرضها، مثمّنة جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تحتضن مختلف الجنسيات والثقافات، وترسخ قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.

على صعيد متصل، استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، فريدريك فلورين سفير مملكة السويد لدى دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة السويد في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير آفاق التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان السويدي، بما يعزز العلاقات بين البلدين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة.