تعاون بين «أدنوك للغاز» و«الاتحاد للماء والكهرباء»



أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع اتفاقية مع «الاتحاد للماء والكهرباء» لاستكشاف فرص التعاون حول ترتيبات مستقبلية لتوريد الغاز الطبيعي، بما يدعم تطوير مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في الإمارات الشمالية.

شهد توقيع الاتفاقية معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة «الاتحاد للماء والكهرباء».

وسيسهم هذا التعاون في فتح سوق جديدة لـ«أدنوك للغاز» لبيع إمداداتها المتنامية من الغاز داخل الدولة، كما سيوفر مصدراً موثوقاً للوقود يدعم تطوير قدرات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في الدولة.

وتُحقق الاتفاقية اثنتين من الأولويات الاستراتيجية للشركة، وهما تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الدولة وتوسيع حضورها في السوق المحلية بالتزامن مع توفر إمدادات جديدة من الغاز.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، بهذه المناسبة، إن «أدنوك للغاز» تواصل الاستثمار لتلبية احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة، ومن خلال توسيع الطاقات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، تعمل «أدنوك للغاز» على ربط إمدادات الغاز الجديدة بعملاء جدد، ودعم تطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية في الدولة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.

من جانبه قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»، إن «الاتحاد للماء والكهرباء» تعمل على تطوير مزيج متوازن من مشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة، بما يدعم النمو طويل الأمد والاحتياجات المتنامية للطاقة في شمال الدولة، لافتاً إلى أن الشراكة مع «أدنوك للغاز»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، تعزز قدرة «الاتحاد للماء والكهرباء» على الحصول على إمدادات غاز موثوقة وطويلة الأمد، بما يدعم التزامها بتوفير منظومة كهرباء آمنة ومرنة ومستدامة للمجتمعات والشركات التي تخدمها.