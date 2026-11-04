«وام» تشارك في الاجتماع الرابع لمجلس شبكة «الحزام والطريق»



شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام»، في الاجتماع الرابع لمجلس شبكة «الحزام والطريق» للتعاون الإخباري، الذي عُقد في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان الصينية، بحضور ممثلي 38 مؤسسة إعلامية من أعضاء المجلس، تنتمي إلى 23 دولة، لبحث تعزيز التعاون الإعلامي والتبادل الإخباري وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأعضاء.

واستعرضت صحيفة «الشعب اليومية» الصينية، بصفتها الجهة التي تتولى رئاسة المجلس، تقرير أعمال المجلس الثالث، الذي تناول التقدم المحرز منذ تشكيله في أغسطس 2024، والجهود المبذولة لتعزيز الشراكات وتوسيع التعاون الإعلامي في إطار مبادرة «الحزام والطريق».

ومثّل «وام» في الاجتماع عمر الزيودي، مدير إدارة التحرير، الذي أكد في كلمة الوكالة أن رؤيتها تنطلق من نهج دولة الإمارات القائم على الانفتاح والتسامح والتعاون، وتعزيز دور الإعلام في التواصل بين الثقافات ونقل المعرفة وإبراز التجارب التنموية والإنسانية.

وأوضح الزيودي أن التبادل الإخباري بين «وام» والمؤسسات الإعلامية الصينية يجسد جانباً عملياً من هذه الشراكة، مؤكداً التطلع إلى تطويره وتنويع مضامينه، وتوسيع التعاون وتبادل الخبرات بما يعزز التواصل والتفاهم بين الشعبين.

وأقر الاجتماع إعلاناً مشتركاً أكد مسؤولية الإعلام في دعم التنمية والسلام، وتعزيز الخطاب العقلاني والحوار بين الحضارات، والاستخدام الأمثل للتقنيات الذكية وبناء التوافق بشأن حوكمتها، وتعميق التعاون بين المؤسسات الإعلامية.

وشهد الاجتماع إعلان تشكيل المجلس الرابع للشبكة، الذي يضم 42 مؤسسة إعلامية من 26 دولة، وتبادل الرؤى بشأن تطوير عمل الشبكة وجوائزها وتوطيد التواصل بين الشعوب.