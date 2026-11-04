محمد بن راشد: طموحنا أن نكون في مقدمة الدول صاحبة الحضور المؤثر في تعزيز الأمن الغذائي العالمي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه معرض جلفود للتصنيع 2026، الذي تُعقد أعمال نسخته الثانية عشرة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 2,500 جهة عارضة من 79 دولة، يمثلون رواد الصناعات الغذائية ومزودي الحلول التكنولوجية والخبراء المتخصصين في المكونات الغذائية، من مختلف أنحاء العالم.

وقال سموه: "نؤمن أن امتلاك القدرة على إنتاج غذائنا وتطوير صناعاتنا وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا هو خيار استراتيجي يعزز جاهزيتنا للمستقبل ويزيد من قدرتنا على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية... رؤيتنا لا تقتصر على الداخل، بل طموحنا أن نكون في مقدمة الدول صاحبة الحضور المؤثر في تعزيز الأمن الغذائي العالمي."