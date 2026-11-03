انطلاق ملتقى «ستارز» خلال أسبوع دبي للمستقبل

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن تنظيم ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن (STARS) للمرة الأولى في دبي، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» الذي ينعقد تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، ليشكل الملتقى نموذجاً جديداً يجمع بين العلماء والباحثين والفنانين والمبدعين وصناع القرار في تجربة مستقبلية جديدة تتجاوز الحدود التقليدية وتقرب المسافات بين المختبرات العلمية والجامعات والمتاحف والمعارض الفنية.

وتنعقد فعاليات الملتقى على مدار أربعة أيام، ويتضمن أكثر من 20 جلسة حوارية، و10 أعمال فنية تكنولوجية، و30 عرضاً بحثياً تفاعلياً تتيح للمشاركين استكشاف التقنيات الناشئة والتأمل في آثارها على حياة الإنسان.

جلسات حوارية

وتستضيف الجلسات الحوارية في ملتقى «ستارز» نخبة من الخبراء والعقول العالمية لتبادل الأفكار والخبرات واستكشاف آفاق العلوم والتكنولوجيا، ومناقشة مستقبل الإنسان في عصر تتسارع فيه الاكتشافات العلمية والتطورات التكنولوجية بوتيرة غير مسبوقة، حيث لم يعد التحدي الأكبر يتمثل في إنتاج المعرفة فحسب، بل في إيجاد طرق جديدة لفهمها وتفسيرها وتحويلها إلى حوار إنساني عالمي يشارك فيه الجميع.

أعمال فنية تكنولوجية

كما يستضيف ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن «ستارز» معرضاً يضم 10 أعمال فنية تكنولوجية تجمع بين الإبداع الفني وتقنيات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، ومختلف القطاعات العلمية.

ويمكن لحضور الملتقى أيضاً الاطلاع على 30 عرضاً بحثياً فنياً تتيح للحضور على مدار أيام الأسبوع فرصة مناقشة الأبحاث المشاركة بأسلوب تفاعلي جديد، والتعرف على رؤى وأفكار الباحثين والمبتكرين والعلماء حول تحولات المستقبل.

كما يضم ملتقى «ستارز» مجموعة من التجارب المستقبلية والابتكارات التكنولوجية التي تحوّل الأبحاث العلمية إلى تجارب ملموسة، سيُكشف عن بعضها للجمهور لأول مرة ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل.

ويستضيف «ستارز» الملتقى السنوي المفتوح لمختبر «سينسيبل سيتي» التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للمرة الأولى في دبي، بحضور باحثين وأكاديميين ومسؤولين حكوميين وخبراء في التكنولوجيا الحضرية لمناقشة مستقبل المدن المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحضرية وأنظمة البيانات والبنية التحتية الذكية والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي، وتسليط الضوء على أحدث الأبحاث والأفكار المستقبلية في مجال التكنولوجيا الحضرية.

سؤال رئيسي

وقال خليفة القامة رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل: «يهدف ملتقى «ستارز» في انطلاقته هذا العام من خلال هذه الجلسات والحوارات والتجارب المتنوعة إلى الإجابة عن سؤال رئيسي وهو: ماذا يعني أن تكون إنساناً في عصر تزداد فيه الآلات ذكاءً؟ وتسعى لإشراك العالم في تصميم مستقبل تمنحنا فيه العلوم القدرة على بناء المستقبل، وتساعدنا الفنون على فهمه».

وأكد أن تنظيم الملتقى يمثل أولى مبادرات وفعاليات برنامج «ستارز» التي ستتواصل طيلة العام، بما يدعم تحقيق مستهدفات «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي»، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في هذه القطاعات، وذلك من خلال تعزيز التعاون والشراكات في مختلف التخصصات، ودعم تطوير الأبحاث، وإبراز الاكتشافات ذات الأثر الملموس على أرض الواقع.

وأضاف خليفة القامة: «العلم قادر على شرح كيفية عمل الآلات الذكية، لكنه لا يستطيع وحده الإجابة عن معنى الإبداع أو الوعي أو المشاعر أو الهوية، وهنا يأتي دور الفن في تحويل المفاهيم العلمية إلى تجارب حسية وفكرية تسمح للجمهور بالتفاعل المباشر مع هذه الأسئلة».