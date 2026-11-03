لانا نسيبة: وقف القتال في السودان على رأس أولوياتي

أكدت معالي لانا نسيبة وزيرة دولة، مرشحة الإمارات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع في السودان مروع، مشيرة إلى أن وقف القتال سيكون على رأس أولوياتها في حال فوزها بالمنصب.

وشددت نسيبة على ضرورة وقف القتال، وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مع إرساء عملية سياسية تعكس التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.

وردت نسيبة على ما ورد في النشرة الإخبارية لصحيفة "نات سيك ديلي" يوم الجمعة، بشأن محاولة السودان عرقلة مساعيها لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وركزت نسيبة على أهمية خضوع ارتكابات قوات الدعم السريع للمحاسبة والمساءلة، مؤكدة دعمها لعمل آليات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن استقلالية الأمين العام تُعد ركيزة أساسية.