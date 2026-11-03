محمد بن حمد الشرقي يلتقي حاصلين على الماجستير في الدراسات الأمنية الاستراتيجية





التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الدكتورة عائشة الشحي ومحمد عيد المسماري، بمناسبة حصولهما على درجة الماجستير في الدراسات الأمنية الاستراتيجية من كلية الدفاع الوطني.

واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز المعارف والخبرات التي اكتسبها المسماري والشحي خلال دراستهما، وما تضمنه البرنامج الأكاديمي من محاور متخصصة في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، والتفكير الاستراتيجي والتحليل النقدي وصناعة القرار.

وأكّد سموه أهمية مواصلة التحصيل العلمي والتخصص في المجالات الاستراتيجية، ودورها في تطوير القدرات الوطنية وتعزيز الكفاءات المؤهلة للتعامل مع المتغيرات والتحديات، والإسهام في دعم مسيرة التنمية.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير الكفاءات الوطنية، وحرص سموه على دعم مسارات التعليم والتأهيل الأكاديمي، وتشجيع التميز والإنجاز في مختلف المجالات.

وهنّأ سموه المسماري والشحي بهذا الإنجاز الأكاديمي، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما العلمية والمهنية، ومواصلة توظيف معارفهما وخبراتهما في خدمة الوطن.

من جانبهما، عبّرت الدكتورة عائشة الشحي، ومحمد المسماري عن شكرهما وتقديرهما لسمو ولي عهد الفجيرة على لقائه وتهنئته، مثمّنين دعم سموه واهتمامه بتشجيع الكفاءات الوطنية ومواصلة مسيرتها العلمية، ومؤكدين حرصهما على توظيف ما اكتسباه من معارف وخبرات في خدمة الوطن.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.