سعود بن صقر يحضر أفراح القواسم



حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ منتصر بن خالد بن صقر القاسمي، بمناسبة زفاف نجليه الشيخ عبدالله، إلى كريمة الشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي، والشيخ محمد، إلى كريمة الشيخ محمد بن كايد بن محمد القاسمي.

وقدم سموه، خلال الحفل الذي أُقيم في قاعة «البيت متوحد» في منطقة الرفاعة برأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة تسودها المحبة والمودة.