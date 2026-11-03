إجراءات مشددة لتنظيم الرحلات المدرسية

حددت إدارات مدرسية مجموعة من الإجراءات والضوابط التنظيمية والسلوكية لمشاركة الطلبة في الرحلات المدرسية، تضمنت منع اصطحاب الهواتف المتحركة، والالتزام بالزي المدرسي الكامل، وإحضار الموافقات المسبقة، وعدم السماح لأولياء الأمور باستلام أبنائهم عقب انتهاء الرحلات دون علم الإدارة المدرسية، إلى جانب تطبيق نظام للنقاط الإيجابية والسلبية لقياس مدى التزام الطلبة بالتعليمات، وربطها بنتائج مسابقة الحضور المدرسي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الانضباط المدرسي خلال الأنشطة والرحلات الخارجية، وضمان سلامة الطلبة، وتنظيم آليات الإشراف عليهم منذ مغادرتهم المدرسة وحتى عودتهم إليها، بما يحقق الأهداف التربوية والتعليمية للرحلات، ويحد من السلوكيات التي قد تؤثر في انتظامها.

وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور والطلبة بمجموعة من التعليمات الواجب التقيد بها قبل المشاركة في الرحلات، مؤكدة أهمية الالتزام بقواعد السلوك الإيجابي، والتعاون مع المشرفين، والاستفادة من البرامج والأنشطة المقررة خلال الرحلة.

وشددت التعليمات على منع اصطحاب الهواتف المتحركة خلال الرحلات المدرسية، باعتبار ذلك أحد الضوابط الأساسية التي يتعين على الطلبة الالتزام بها.

واعتبرت التعليمات تسريب الهواتف إلى الرحلات مخالفة تستوجب التواصل مع ولي الأمر، مع إلزامه بالحضور إلى المدرسة لاستلام الطالب عقب انتهاء الرحلة، في إجراء يستهدف تعزيز الالتزام بالتعليمات والحد من المخالفات المرتبطة باستخدام الأجهزة الشخصية خلال الأنشطة الخارجية.

وألزمت التعليمات الطالبات بارتداء الزي المدرسي الكامل خلال الرحلات، وعدم استبداله بملابس أخرى، ومنع مساحيق التجميل.

وشددت التعليمات على عدم السماح لأولياء الأمور باستلام أبنائهم من مواقع الرحلات أو عقب انتهائها دون علم الإدارة المدرسية.

واشترطت الإدارات المدرسية إحضار الموافقات الخاصة بالمشاركة في الرحلات، مع التأكيد على ضرورة عدم إشغال الموظفين أو تعطيلهم خلال التواصل بشأن الإجراءات التنظيمية.

وفي خطوة تستهدف تعزيز الانضباط وتحفيز الطلبة على الالتزام، أقرت التعليمات منح نقاط إيجابية للطلبة الملتزمين بقواعد الرحلات المدرسية، مقابل تسجيل نقاط سلبية بحق المخالفين.