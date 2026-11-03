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الإمارات

شخبوط بن نهيان يستقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

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 استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة سعادة توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات، واستعرض معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات في القارة الأفريقية، ومناقشة آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب معاليه خلال اللقاء عن تمنياته لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا.