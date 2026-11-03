«تنفيذي الشارقة» يناقش دور «التسجيل العقاري» في حماية حقوق الملاك

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، وأبرز التحديثات المتعلقة بالتشريعات القانونية، بما يواكب متطلبات العمل الحكومي، ويسهم في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وتوصيات.

واطلع المجلس على جهود دائرة التسجيل العقاري في تنظيم وإدارة شؤون الأراضي والعقارات في الإمارة، ومتابعة مختلف التصرفات العقارية، بما يشمل تسجيل الأراضي وتوثيق ملكيتها والعقود المرتبطة بها، والتحقق من البيانات وحفظها، بما يضمن دقة السجلات العقارية وسلامة الإجراءات المتبعة.

كما ناقش المجلس دور الدائرة في حماية حقوق ملاك العقارات، من خلال توثيق وإثبات كافة التغيرات والتصرفات التي تطرأ على العقارات، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات المصرفية، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية والعمل على تسوية المنازعات العقارية، بما يسهم في ترسيخ الثقة في القطاع العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارة.