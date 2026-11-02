محمد الحسيني: الابتكار المالي ركيزة لاستدامة الاالبي

أبوظبي - وام

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حرص وزارة المالية على مواكبة الرؤية الوطنية واستكمال مسيرة تطوير العمل المالي الحكومي عبر تبنّي أحدث الحلول الرقمية، وتوفير بيئة تحفيزية تدعم الابتكار المالي كركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد الوطني.

وأوضح معاليه أن الوزارة ترى في الابتكار محركاً رئيسياً للنمو، وتواصل تعزيز بنيتها المالية واستثماراتها في الحلول المستقبلية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، بما يخدم الأهداف التنموية الشاملة لدولة الإمارات ويترجم تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق الريادة والتميز المستدام على الساحة الدولية.

وقال معاليه إن شهر الإمارات للابتكار يمثل حافزاً وطنياً لترسيخ ثقافة الإبداع واستشراف المستقبل في منظومة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن المبادرات الطموحة وفي مقدمتها «التحدي الحكومي السنوي» لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات، الذي أعلن عن إطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي لتعزز هذه الرؤية الاستراتيجية عبر تمكين الكوادر الوطنية وتحفيز العقول على ابتكار حلول نوعية، تضمن الارتقاء بكفاءة الخدمات والأداء المؤسسي وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالميا للابتكار وصناعة المستقبل.

وأضاف معالي وزير دولة للشؤون المالية أن هذه الخطوة تجسد التزام الدولة بتوظيف التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي المساعد، لصياغة نموذج حكومي مرن واستباقي قادر على تحويل التحديات إلى فرص والوصول بالخدمات والمشاريع الحكومية إلى مستويات جديدة غير مسبوقة.