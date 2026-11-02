بتوجيهات حمدان بن زايد.. الهلال الأحمر الإماراتي يدشن حملة الشتاء 2026–2027





بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دشنت الهيئة اليوم حملة المساعدات الشتوية للعام 2026–2027، بتكلفة إجمالية تبلغ 12.5 مليون درهم، يستفيد منها أكثر من 300 ألف شخص في 17 دولة حول العالم، في إطار جهودها الإنسانية الرامية للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة اللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات الإنسانية والظروف المناخية القاسية.

وتأتي الحملة تجسيداً لحرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على تعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين من موجات البرد، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر تأثراً بظروف الشتاء، بما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ في العطاء والتضامن الإنساني.

وفي إطار تدشين الحملة، نظمت الهيئة بمقرها في أبوظبي فعالية تطوعية لتجهيز حزم المساعدات الشتوية، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة سعادة عبدالله بالعلا، وسعادة خديم الدرعي، وسعادة قيس الظاهري، وسعادة خليفة حمد الظاهري، وسعادة أحمد ساري المزروعي الأمين العام للهيئة، إلى جانب عدد من موظفي الهيئة ومتطوعيها ومنتسبيها، بجانب متطوعي عدد من الجهات من ضمنها مصرف أبوظبي الإسلامي وأدنوك شريك الهيئة، وعدد من الجهات الأخرى.

وأكد سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن حملة الشتاء لهذا العام تأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات الإنساني، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتجسد حرص الهيئة على الوقوف إلى جانب المتضررين من الأزمات والكوارث، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، خاصة خلال فصل الشتاء الذي تتزايد فيه التحديات الإنسانية والمعيشية.

وأضاف أن الهيئة وضعت خطة لتنفيذ الحملة على مراحل طوال فصل الشتاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإنسانيين داخل الدولة وخارجها، مع إعطاء الأولوية للأطفال وكبار السن والنساء والأسر النازحة واللاجئة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وسرعة.

وأشار الأمين العام إلى أن المشاركة الواسعة للمتطوعين في تجهيز المساعدات تعكس روح التكافل والتضامن التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، وتؤكد أهمية العمل الخيري في دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز أثرها.

وأكد أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ستواصل، بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية وتوسيع شراكاتها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة في ميادين العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.