شرطة أبوظبي تستعرض منظومة المدينة الآمنة



استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة المدينة الآمنة، وفداً من مكتب النائب العام المحلي برئاسة المستشار عبدالله حمد المنصوري، رئيس نيابة أول، للاطلاع على الأنظمة والحلول الذكية المستخدمة في دعم المنظومة الأمنية.

وكان في استقبال الوفد المقدم المهندس أحمد سرور الشامسي، نائب مدير إدارة المدينة الآمنة، وقدّم الملازم أول سالم صلاح الغول، مدير فرع التنسيق التقني، شرحاً حول منظومة المدينة الآمنة وآلية عملها، ودور التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة العمليات الأمنية وتطوير آليات العمل والاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار.

وتأتي الزيارة في إطار حرص شرطة أبوظبي على توطيد التعاون مع الجهات المحلية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل المؤسسي ويدعم توظيف الحلول الذكية في تطوير العمل الأمني، انسجاماً مع الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي».