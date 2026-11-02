ضاحي خلفان يبحث وقنصل بيلاروسيا القضايا الأمنية



استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه، ألياكسي جالديبين، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا في دبي، يرافقه أندري باكونوفيتش، المستشار في سفارة بيلاروسيا لدى الدولة.

ورحّب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بقنصل عام جمهورية بيلاروسيا، كما تم بحث عدد من المواضيع الهامة، والأمور المتعلقة بالجالية البيلاروسية في دبي، وأهم القضايا الأمنية المشتركة التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.

وفي ختام الزيارة جرى تبادل الهدايا التذكارية، حيث أهدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القنصل البيلاروسي درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا في شتى المجالات، كما تلقى معاليه هدية رمزية من سعادة القنصل البيلاروسي.

وحضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي الفلاسي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من الضباط.