شرطة دبي تحصد جائزة التميز في تطوير المواهب



حصدت القيادة العامة لشرطة دبي جائزة التميز في تطوير المواهب في الشرق الأوسط 2026، ضمن فئة تقنيات التعلم، وذلك خلال حفل الجوائز الذي نظمته جمعية تطوير المواهب (ATD) في فندق روزوود أبوظبي، بمشاركة نخبة من المؤسسات والجهات الرائدة في مجال التعلم وتطوير المواهب على مستوى المنطقة.

وتسلم الجائزة العميد الدكتور جاسم محمد الملا، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد الدكتور منصور الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، تقديراً لتميز شرطة دبي في توظيف تقنيات التعلم الحديثة والحلول المبتكرة في تطوير منظومة التدريب وتعزيز كفاءة وجاهزية الكوادر البشرية.

ويعكس هذا الإنجاز جهود شرطة دبي في تطوير بيئة تدريبية متقدمة تعتمد على التقنيات الحديثة، وتوظيف الحلول الرقمية والتدريب الافتراضي في تصميم تجارب تعلم أكثر تفاعلية وفاعلية، بما يسهم في تطوير المهارات ورفع مستوى الأداء والجاهزية.

ويؤكد الفوز حرص الإدارة العامة للتدريب على مواصلة تطوير منظومة التدريب وفق أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من التقنيات الناشئة في بناء قدرات المستقبل، بما يدعم توجهات شرطة دبي في الابتكار والتحول الرقمي والاستثمار المستدام في رأس المال البشري.