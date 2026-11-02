منتدى عجمان يناقش مستقبل الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي 18 الجاري



برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنطلق في 18 نوفمبر الجاري فعاليات النسخة الأولى من منتدى عجمان للإعلام 2026 تحت شعار «من يملك الإشارة؟» وذلك في مركز الإمارات للضيافة، بمشاركة قيادات إعلامية وصنّاع قرار وخبراء وباحثين وممثلين عن مؤسسات إعلامية وتقنية.

ويناقش المنتدى، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة عجمان على مدار يومين، مستقبل الإعلام في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع وتأثيرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في صناعة المحتوى وتشكيل الرأي العام.

ويشهد المنتدى عقد 23 جلسة بمشاركة 68 متحدثاً من 17 دولة من مختلف دول العالم، إلى جانب مشاركة 53 جهة وشريكاً من الهيئات الإعلامية والمؤسسات الحكومية المحلية والإقليمية والدولية وجهات عارضة، بما يوفر منصة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض التجارب والرؤى حول مستقبل الصناعة الإعلامية.

وقال محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إن منتدى عجمان للإعلام يجمع قيادات إعلامية وصنّاع قرار وخبراء لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الإعلامي واستكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الإعلامي وتعزيز قدرته على مواكبة تطلعات الجمهور.