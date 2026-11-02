أحمد النعيمي يعزي في وفاة غلا المهري



قدّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، واجب العزاء في وفاة غلا سعد محمد سعيد المهري، رحمها الله.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، خلال زيارته مجلس العزاء الاثنين بعجمان، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان.