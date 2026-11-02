عمار النعيمي: تطوير الخدمات الحكومية أولوية رئيسية



شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات «برزة التصفير» في مركز ثرا لريادة الأعمال بعجمان، التي نظمتها دائرة عجمان الرقمية بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بهدف تعزيز تكامل الجهود الحكومية وتسريع وتيرة تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن تطوير الخدمات الحكومية يمثل أولوية رئيسية في مسيرة عجمان نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وتكاملاً، تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وأضاف سموه أن طموحنا في عجمان يتجاوز تبسيط الإجراءات واختصار الوقت، إلى بناء تجربة حكومية متكاملة تجعل حياة الناس أسهل، وتلبي احتياجاتهم بصورة استباقية، وقد أثبتت تجاربنا أن الإنجازات الأكبر تتحقق عندما تتكامل جهود الجهات الحكومية، وتعمل بروح الفريق الواحد، واضعة مصلحة المتعامل فوق حدود الاختصاصات والإجراءات.

سقف الطموحات

وقال سمو ولي عهد عجمان: «ما تحقق حتى اليوم يدفعنا إلى رفع سقف الطموحات، ومواصلة البحث عن فرص جديدة للتطوير والابتكار ونتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة أكثر طموحاً وأعمق أثراً، وأن نواصل العمل على تقديم خدمات حكومية ترتقي بجودة حياة أفراد المجتمع، وتعزز تنافسية عجمان وجاهزيتها للمستقبل».

حضر البرزة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية.

من جانبه، قال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إن «برزة التصفير» تمثل منصة لتعزيز العمل الحكومي المشترك، وتوحيد الجهود نحو تطوير منظومة خدمات أكثر ترابطاً ومرونة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأضاف: «في عجمان، نؤمن بأن مستقبل الخدمات الحكومية لا يعتمد على كفاءة كل جهة بمعزل عن الأخرى، وإنما على قدرتنا على العمل كمنظومة واحدة.. فالمتعامل لا ينظر إلى عدد الجهات المشاركة في تقديم الخدمة، وإنما إلى سهولة تجربته وسرعة إنجاز معاملته، ومن هنا، فإن مسؤوليتنا المشتركة هي إزالة التعقيدات من جذورها، وإعادة تصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات الإنسان».

وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي: «نعمل في دائرة عجمان الرقمية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، على تعزيز التكامل وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج جديدة لتقديم الخدمات، ونسعى إلى أن تتحول مخرجات هذه البرزة إلى خطوات عملية ومبادرات مشتركة ترفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقق نتائج ملموسة للمجتمع».

صياغة الإجراءات

وأكد محمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن برنامج تصفير البيروقراطية يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تطوير منظومة عمل حكومي أكثر مرونة وكفاءة، تعيد صياغة الإجراءات والمتطلبات انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، وتختصر الوقت والجهد، وترسخ البساطة وسرعة الإنجاز معياراً لجودة الخدمات الحكومية.

وقال إن التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج، وتوسيع أثره في مختلف مجالات العمل الحكومي، من خلال تكامل الجهود، وتبادل التجارب الناجحة، وتطوير حلول مشتركة تحقق نتائج ملموسة يلمسها أفراد المجتمع في تعاملاتهم اليومية.

وأكدت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن النتائج التي حققتها الجهات الحكومية خلال الدورة الأولى من برنامج «خدمات الجيل القادم» تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التطوير، تتطلب رفع سقف الطموحات وتحقيق أثر أكبر في تجربة المتعاملين.