«جارمن» أول شريك عالمي في حقوق تسمية محطات مترو دبي

عبد المحسن كلبت: اتفاقيات حقوق التسمية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص

منصور الصباحي: نستعد لمرحلة جديدة مع الخط الأزرق



تيم سبورلنج: محطة مهمة في مسيرة جارمن



نظمت «مدى ميديا»، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، مراسم رسمية للاحتفاء بمنح العلامة العالمية «جارمن» حقوق تسمية إحدى المحطات الاستراتيجية على الخط الأحمر لمترو دبي، الواقعة على شارع الشيخ زايد، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم محطة «أون باسيف». وبموجب هذه الشراكة، تصبح «جارمن» أول شريك عالمي ضمن اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام في دبي، في خطوة تعكس البعد الاستراتيجي لهذه المبادرة الرائدة، وتؤكد مكانة دبي منصةً عالميةً للشراكات النوعية والمبادرات الاستثمارية المبتكرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الامتياز الموقعة بين «مدى ميديا» وهيئة الطرق والمواصلات، والتي تخول الشركة الإشراف على اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام في الإمارة، بما فيها محطات مترو دبي، وتسهم في تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول الاستراتيجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار.

وتمت المراسم الرسمية بحضور كل من عبد المحسن إبراهيم كلبت المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومنصور الصباحي الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا، وتيم سبورلنج المدير العام لجارمن في منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفارس عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة آميت للتجزئة، الموزع الرسمي لعلامة «جارمن» السويسرية في الدولة، وحبيب وهبي رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة دبليو غروب هولدينغ، المالكة لشركة هايبر ميديا.

يأتي تنظيم هذه المراسم عقب إعلان هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً عن توقيع اتفاقية حقوق تسمية المحطة لمدة عشر سنوات ما بين «هايبر ميديا»، الشركة المسؤولة عن استقطاب المستثمرين لاتفاقيات تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر للمترو، وشركة آميت للتجزئة، الموزع الرسمي لمنتجات «جارمن» في دولة الإمارات.

خطوة مهمة

وقال عبد المحسن إبراهيم كلبت المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: «يسعدني المشاركة اليوم في المراسم الرسمية لتوقيع أول اتفاقية حقوق تسمية مع شريك عالمي مثل «جارمن»، والتي تمثل خطوة مهمة، تؤكد الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها اتفاقيات حقوق تسمية محطات مترو دبي، ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية إلى هذه المنظومة الحيوية. كما تسهم هذه الاتفاقيات في الارتقاء بتجربة مستخدمي المترو، وترسيخ ريادة دبي في توظيف أصولها الاستراتيجية، وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة، تدعم مسيرة التنمية، وتعزز تنافسية الإمارة ومكانتها العالمية».

وأضاف: «وتعكس هذه الشراكة نهج دبي في بناء شراكات نوعية ومبتكرة، تحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في دعم مستهدفات الإمارة وتعزيز اقتصادها، بما يرسخ مكانتها حاضنةً للأفكار المبتكرة والمشاريع الريادية، ويؤكد قدرتها على تحويل الفرص الاستراتيجية إلى مبادرات ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس».

وقال منصور الصباحي الرئيس التنفيذي لمدى ميديا: «يسعدني أن أرحب بالعلامة العالمية الشهيرة «جارمن»، كأول شريك عالمي ينضم إلى اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، في خطوة نوعية، ترتقي بهذه الاتفاقيات إلى آفاق دولية أوسع، وتؤكد نجاح هذه المبادرة الفريدة في استقطاب اهتمام أبرز العلامات التجارية العالمية. ويتم اختيار الشركاء وفق تقييمات دقيقة، تضمن مدى ملاءمة العلامة التجارية للمحيط الحضري للمحطة وطبيعة مستخدميها، بما يحقق أعلى قيمة استثمارية للطرفين، مع مراعاة مجموعة من المعايير، وفي مقدمها توافق قيم العلامة التجارية ورسائلها مع القيم والمبادئ العامة للإمارة. وهو ما يتجسد بوضوح في «جارمن»، وما تقدمه من منتجات وحلول تشجع على الحركة والنشاط البدني، وتحفّز الأفراد على تجاوز التحديات، وتحقيق أنماط حياة أكثر نشاطاً».

وأضاف الصباحي: «تمثل هذه الاتفاقية ثمرة للجهود المشتركة بين «مدى ميديا» و«هايبرميديا» لإنجاح مبادرة حقوق التسمية، كما تشكل محطة مهمة لبداية مرحلة جديدة من اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخط الأزرق لمترو دبي، الذي سيتم افتتاحه في 9 سبتمبر 2029. ونتولى مهمة استقطاب المستثمرين والشركاء الملائمين لهذا الخط، بما يتماشى مع أهميته الاستراتيجية، ودوره في خدمة واحدة من أكبر المناطق الحضرية الحيوية وسريعة النمو في الإمارة، والتي يُتوقع أن يصل عدد سكانها إلى مليون نسمة بحلول عام 2040».

وقال تيم سبورلنج المدير العام لجارمن في منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تفخر جارمن بكونها الشريك العالمي الأول ضمن اتفاقيات حقوق تسمية محطات مترو دبي، وبوجودنا اليوم في دبي للمشاركة في المراسم الرسمية للكشف عن المحطة، بعد اكتمال تحديث علامتنا التجارية عليها. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة جارمن، وتجسد مواصلة التزامنا تجاه سوق دولة الإمارات، الذي أسهم حضورنا فيه بدور محوري في نمو علامتنا التجارية، وتعزيز توسعها في مختلف أنحاء المنطقة».

وأضاف: «نعتز بأن نشهد تحول علامتنا التجارية إلى جزء من المشهد الحضري الحيوي لإمارة دبي، بما يعكس مكانتها العالمية، وانفتاحها على العلامات التجارية الرائدة. ونتطلع إلى البناء على هذه اللحظة التاريخية، ومواصلة جهودنا لتقديم خبرات جارمن وإمكاناتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار وأسلوب الحياة النشط إلى المستهلكين في دولة الإمارات، وتعزيز حضورنا في هذا السوق الحيوي».

يأتي تنظيم هذه المراسم في إطار مواصلة «هايبرميديا» تطوير وتسويق منظومة حقوق تسمية محطات مترو دبي كمنصة استراتيجية طويلة الأمد، تربط أبرز العلامات التجارية بالبنية التحتية عالمية المستوى في الإمارة. ويمثل انضمام «جارمن» كأول علامة تجارية عالمية إلى هذه المنظومة محطة مهمة في مسيرة تطورها، وتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية.

تطوير

وتتوافق الشراكة مع المكانة الرائدة التي تتمتع بها «جارمن» في تطوير وتصنيع أجهزة الملاحة والمنتجات التقنية والساعات الرياضية الذكية، التي توفر للمستخدمين تقنيات متقدمة لمتابعة المؤشرات الصحية واللياقة البدنية والنشاط الرياضي على مدار الساعة. كما تنسجم هذه الحلول مع توجهات دبي في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، واتباع أنماط حياة صحية، بما يعزز ملاءمة العلامة التجارية لهذه الشراكة التي تجمعها بأحد أبرز معالم الإمارة وأكثرها شهرة، وتوسع نطاق حضورها بين مستخدمي المحطة والجمهور في محيطها.

وتستقطب اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام، بما فيها محطات مترو دبي والترام، كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية، لما توفره من حضور مباشر ومستمر أمام جمهور واسع. وقد استقبلت محطة «جارمن» نحو 8.5 ملايين راكب خلال عام 2025، فيما تجاوز عدد العابرين أمام العلامة التجارية في محيط المحطة 33 مليون شخص، بنسبة وصول للجمهور بلغت نحو 50 %، بما يعكس القيمة التسويقية لهذه الاتفاقيات، وقدرتها على تحقيق حضور يومي واسع ومؤثر.