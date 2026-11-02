سفينة "أحمد بن راشد".. أكثر من 4300 طن من المساعدات الإنسانية لدعم غزة

أبحرت سفينة "أحمد بن راشد" متجهةً إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، محمّلةً بأكثر من 4300 طن من المساعدات الإنسانية المخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك امتداداً لجسر "أحمد بن راشد" الجوي، وضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته.

وتضم حمولة السفينة، إلى جانب المساعدات الإنسانية، أربعة صهاريج للصرف الصحي، وأربع شاحنات لجمع ونقل النفايات، بهدف دعم الخدمات الأساسية في قطاع غزة، والمساهمة في تحسين الظروف الصحية والبيئية، والحد من المخاطر الناجمة عن تراكم النفايات وتضرر البنية التحتية.

وتُعد سفينة "أحمد بن راشد"، السفينة الرابعة عشرة التي سيّرتها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم قطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى أكثر من 135 ألف طن، عبر الجسور الجوية والبرية والبحرية، تأكيداً لالتزام الدولة المستمر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته.