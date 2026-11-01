عمار النعيمي يحضر أفراح النعيمي والقاسمي

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم الشيخ سعود بن عبدالله بن راشد النعيمي، بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» إلى كريمة الشيخ أحمد بن محمد بن خالد القاسمي، في قاعة البيت متوحد بعجمان.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

وحضر حفل الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين الذين باركوا للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالبهجة والسعادة.