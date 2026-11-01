دعم صحي واجتماعي للأسر والمقبلين على الزواج

وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ودبي الصحية مذكرة تفاهم لتطوير مبادرات وخدمات مشتركة تدعم المقبلين على الزواج والأسر في مختلف مراحل تكوينها، من خلال تعزيز التوعية بالصحة الإنجابية، وتيسير الوصول إلى الخدمات والاستشارات الصحية المتخصصة وفق المعايير المعتمدة.

وتأتي الشراكة دعماً لمستهدفات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة ومبادرة «أعراس دبي»، وانسجاماً مع أولويات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وجودة حياتها، من خلال ترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات أفراد المجتمع.

منظومة متكاملة

وتركز مذكرة التفاهم على تطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة تواكب احتياجات المقبلين على الزواج والأسر في مختلف مراحل تكوينها، بما يشمل مرحلة ما قبل الحمل وأثناء الحمل وما بعد الولادة، من خلال تعزيز الوعي بالصحة الإنجابية، وتشجيع الوقاية والفحص والاستشارة المبكرة، ودعم التخطيط الصحي للأسرة.

كما يشمل التعاون تطوير وتنفيذ البرامج التوعوية والورش والمحاضرات والفعاليات المشتركة، وإعداد ومراجعة المحتوى التوعوي بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، ويسهم في تعزيز الوعي الصحي لدى المقبلين على الزواج والأسر.

أساس المجتمع

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن دعم الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها يمثلان أولوية رئيسية في مسيرة التنمية الاجتماعية بدبي، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الغاية يتطلب تكامل الجهود والخدمات الحكومية بما يواكب احتياجات الأسرة في مختلف مراحل حياتها.

وقالت معاليها: «إن بناء الأسرة المستقرة يبدأ من توفير مقومات الحياة الأسرية السليمة، وفي مقدمتها الوعي الصحي والاجتماعي، والحصول على الدعم والمشورة في الوقت المناسب. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع دبي الصحية لتعزيز الترابط بين الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المتخصصة، بما يتيح للمقبلين على الزواج والأسر الاستفادة من منظومة دعم أكثر تكاملاً».

وأضافت معاليها: «تجسد هذه الشراكة التزامنا بدعم مستهدفات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة ومبادرة أعراس دبي، وترجمة أولويات أجندة دبي الاجتماعية 33 إلى مبادرات وخدمات تلامس احتياجات الأسر الإماراتية، وتسهم في تعزيز استقرارها وجودة حياتها، انطلاقاً من إيماننا بأن الأسرة المتماسكة هي أساس المجتمع القوي والمستدام».

جودة الحياة

وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، أن استقرار الأسرة والارتقاء بجودة حياتها يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز صحة المجتمع ورفاهيته، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية لتوفير خدمات شاملة تواكب احتياجات الأسر وتدعم مسيرة التنمية المجتمعية.

وقال: «نحرص في دبي الصحية على توفير رعاية صحية تواكب احتياجات الأسرة في مختلف مراحل حياتها، من خلال منظومتنا الصحية الأكاديمية المتكاملة، وما تضمه من خبرات تخصصية في مختلف التخصصات الطبية لمساندة المقبلين على الزواج، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والاستشارات الصحية، ونشر الوعي بأهمية الوقاية والتخطيط الصحي للأسرة».

وأضاف: «نثمّن جهود هيئة تنمية المجتمع في دعم استقرار الأسر، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز التكامل بين الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يدعم رؤيتنا في الارتقاء بصحة الإنسان».

قياس الأثر

وتتيح مذكرة التفاهم تسهيل وصول الأزواج المسجلين في برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذين ترشحهم هيئة تنمية المجتمع، بمن فيهم المشاركون في مبادرة «أعراس دبي»، إلى المواعيد والخدمات الصحية ذات الصلة، وفق المعايير الطبية والسياسات المعتمدة لدى دبي الصحية.