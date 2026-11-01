حاكم الفجيرة يبحث تطوير مشاريع في منطقة «فوز» للصناعات البترولية



استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، ليونيد ميخيلسون، رئيس مجلس إدارة شركة نوفاتك الروسية والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المشاريع التطويرية في منطقة فوز للصناعات البترولية بالإمارة، واستعراض التوجهات المستقبلية الرامية إلى مواصلة تطوير المنطقة والارتقاء بمقوماتها التشغيلية والاستثمارية، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة، ويعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات المرتبطة به.

كما أكد سموه أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الروسي في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، بما يجسد نهج دولة الإمارات في بناء الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الدولي، واستثمار الفرص الاقتصادية وتبادل الخبرات، ويدعم مكانة الفجيرة مركزاً استراتيجياً لتجارة وتخزين المنتجات البترولية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المصالح المشتركة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، ومحمد الأفخم، مدير عام البلدية، وسالم الأفخم، مدير «فوز».