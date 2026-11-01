«إصلاحية دبي» تبحث تطوير برامج رياضية متخصصة للنزلاء

دبي - البيان

بحثت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي سبل تعزيز التعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي التابع لوزارة الرياضة، لتطوير برامج تدريبية متخصصة للنزلاء، تسهم في تنمية مهاراتهم، وتعزز صحتهم البدنية والنفسية، وتدعم فرص تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الإدارة العامة إلى المركز، برئاسة المقدم محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، يرافقه المقدم الدكتور خالد خليفة المزروعي، مدير مشروع ومرتب قسم البرامج الرياضية، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد العامري، مدير التدريب والتطوير في المركز، وابتسام المهيري، مدير الموارد البشرية، وسلمى المنصوري، مسؤولة العمليات بالمركز.

وأكد المقدم محمد عبدالله العبيدلي أن الاستثمار في قدرات النزلاء يمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح والتأهيل بشرطة دبي، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات التخصصية يتيح تطوير برامج تستند إلى أسس علمية، وتمنح النزلاء فرصاً لاكتساب معارف ومهارات تدعم اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء محكومياتهم.

وأوضح أن الرياضة تشكل أداة فاعلة في التأهيل، لما تؤديه من دور في تعزيز التوازن النفسي، وترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وتوجيه طاقات النزلاء نحو أنشطة بنّاءة، مؤكداً الحرص على ترجمة مجالات التعاون المقترحة إلى أطر برامجية وآليات تنفيذ تستجيب لاحتياجات النزلاء وتدعم الأهداف الإصلاحية للمؤسسات العقابية.

وقدّم الدكتور أحمد العامري عرضاً حول أنشطة المركز وبرامجه التدريبية ودورات الدبلوم التخصصية، مستعرضاً نماذج من الشهادات المعتمدة من وزارة الرياضة.