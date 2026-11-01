توصيل الكهرباء لـ 898 مشروعاً في الشارقة



أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ممثلة في إدارة توزيع الكهرباء خلال الربع الثالث من 2026 توصيل الكهرباء لـ 898 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بطول إجمالي يزيد على 99 كيلومتراً، واعتماد أكثر من 640 لوحة توزيع كهربائية وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وتنفيذ 1.119 عملية تفتيش فني على المباني والمشاريع، وأصدرت 524 شهادة فحص مبدئي للكهرباء لتسهيل إجراءات حصول المشتركين على شهادة الإنجاز من البلدية.

وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع تشمل قطاعات متعددة تشمل السكنية، والتجارية، والصناعية، والخدمية، حيث تم إنجاز التوصيلات وفق جداول زمنية دقيقة وبأعلى معايير الأمان والاستدامة البيئية.

وأوضح المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بالهيئة أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مواكبة التوسع العمراني والصناعي والتجاري، وتقديم خدمات بمستويات عالمية من الجودة والكفاءة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة بيئة جاذبة للاستثمار والاستقرار.