«التنمية الأسرية» تكرِّم 75 من كبار المواطنات



كرّمت مؤسسة التنمية الأسرية 75 من كبار المواطنات في ختام الموسم الثاني من مبادرة «واكثون تحدي أمهاتنا.. نحسب خطواتنا».

وحضر حفل الختام الذي عُقد في مركز أدنيك أبوظبي، الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، سفيرة مشاريع كبار المواطنين في بيورهيلث، ومريم محمد الرميثي، المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية.

وكانت مؤسسة التنمية الأسرية قد أطلقت مبادرة «واكثون تحدي أمهاتنا.. نحسب خطواتنا»، بالتعاون مع «بيورهيلث»، و«أدنوك» و«أكتف أبوظبي»، تقديراً لما جسّدته المشاركات من عزيمة وإصرار والتزام في تبني نمط حياة صحي ونشط، بعد أن حققن إنجازاً متميزاً بقطع أكثر من 9 ملايين خطوة، ما يعكس روح المثابرة والإيجابية ويؤكد أهمية تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة النشاط البدني بين كبار المواطنين.

وأكدت الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان أن مبادرة «واكثون تحدي أمهاتنا.. نحسب خطواتنا»، تمثل نموذجاً وطنياً يعكس أهمية الاستثمار في صحة كبار المواطنين وجودة حياتهم، وترسخ ثقافة الوقاية والنشاط البدني بوصفهما ركيزة أساسية للشيخوخة النشطة والمستدامة.

وأشادت بالدعم والرعاية الكريمة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لكبار المواطنين، وما تقدمه من رؤى ومبادرات نوعية تسهم في ترسيخ مكانتهم وتعزيز دورهم في الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن هذا النهج الإنساني يشكل دافعاً لمواصلة إطلاق البرامج التي ترتقي بجودة حياتهم.

وأوضحت الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان أن مجموعة بيورهيلث تنظر إلى صحة كبار المواطنين باعتبارها أولوية وطنية، وتحرص على توسيع شراكاتها مع مختلف المؤسسات لإطلاق مبادرات وقائية ومجتمعية تسهم في تعزيز الصحة المستدامة، وترسيخ أنماط الحياة الصحية، ودعم مشاركة كبار المواطنين في مختلف جوانب الحياة.

وأضافت أن الإنجاز الذي حققته المشاركات في الموسم الثاني من المبادرة بقطع أكثر من 9 ملايين خطوة، يعكس قوة الإرادة والعزيمة، ويبعث برسالة مجتمعية مؤثرة مفادها أن العمر لا يشكل عائقاً أمام العطاء، وأن تبني أسلوب حياة صحي قادر على إحداث أثر إيجابي يمتد إلى الأسرة والمجتمع كاملاً.

وأكدت مريم محمد الرميثي أن الرعاية الكريمة التي تحظى بها فئة كبار المواطنين من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أرست نهجاً وطنياً رائداً في تمكين كبار المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال مبادرات نوعية جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها، ورسخت مكانتهم الأصيلة في الأسرة والمجتمع.