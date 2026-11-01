محمد بن راشد يطلق مجمع دبي لأبحاث المستقبل "ند زعبيل"

أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، "مجمع دبي لأبحاث المستقبل" الذي أسميناه "ند زعبيل".

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": علمتني الحياة بأن المستقبل لا يُنتظر بل يصنع.. وبأن التحديات التي تواجهها الأمم ليس سببها سرعة تطورات المستقبل.. بل بطء الاستعداد له والتفكير فيه".

وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اليوم نطلق "مجمع دبي لأبحاث المستقبل" الذي أسميناه "ند زعبيل".. هدفه استقطاب 30 ألف باحث ومتخصص للاستفادة من خدماته في تطوير القطاعات الحيوية المستقبلية المرتبطة بحياة الإنسان".

وتابع سموه: "ند زعبيل سيستكمل منظومتنا الاستراتيجية لمأسسة صناعة المستقبل.. وسينضم لمؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل وأكاديمية دبي للمستقبل وغيرها ليشكلوا معاً أفضل بيئة في العالم للاستشراف والاستعداد وصنع المستقبل.. وقادمنا أجمل بإذن الله".