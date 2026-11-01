مكتوم بن محمد: ثقة المؤسسات المالية العالمية بدبي تعكس نجاح رؤيتنا الاقتصادية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن ثقة المؤسسات المالية العالمية بدبي تعكس نجاح رؤيتنا الاقتصادية وقدرتنا على توفير بيئة تدعم نمو الأعمال وتفتح أمامها أسواقاً وفرصاً جديدة، وذلك خلال لقاء سموه رونالد أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت"، الرائدة في مجال الخدمات المالية وإدارة الاستثمارات والأصول.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ثقة المؤسسات المالية العالمية بدبي تعكس نجاح رؤيتنا الاقتصادية وقدرتنا على توفير بيئة تدعم نمو الأعمال وتفتح أمامها أسواقاً وفرصاً جديدة".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "التقيت السيد رونالد أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت"، الرائدة في مجال الخدمات المالية وإدارة الاستثمارات والأصول، وبحثنا تطورات أعمال الشركة في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون في إدارة الاستثمارات والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، ونقل الخبرات وتوفير فرص نوعية لكوادرنا الوطنية".

واختتم سموه: "نسعى أن تظل دبي في صدارة المساهمين في إعادة تشكيل الخدمات المالية عبر التقنيات الحديثة في العالم، ونواصل بناء شراكات تعزّز تنافسية قطاعنا المالي وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية".