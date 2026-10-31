مؤتمر الإمارات للأمراض الجلدية 6 نوفمبر



تنظم جمعية الإمارات للأمراض الجلدية، النسخة العاشرة من «مؤتمر الإمارات للأمراض الجلدية 2026»، وذلك من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل، في فندق «إنتركونتيننتال فستيفال سيتي» في دبي، بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصص من مختلف أنحاء العالم، من بينهم نخبة من أبرز أطباء الأمراض الجلدية وخبراء الطب التجميلي والعلاج بالليزر.

وقال الدكتور أيمن النعيم، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجلدية، ورئيس المؤتمر، إن الحدث يجمع نخبة من أطباء الجلدية والباحثين والخبراء وقادة القطاع من أنحاء المنطقة والعالم، ضمن منصة علمية متخصصة تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بالممارسات الطبية.

وأوضح أن المؤتمر يقدم هذا العام برنامجاً علمياً ثرياً ومتنوعاً، يتضمن محاضرات علمية متقدمة، وورش عمل تطبيقية، وعروضاً توضيحية مباشرة، إلى جانب جلسات تفاعلية لمناقشة الحالات السريرية، بما يسهم في مواكبة أحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة في مجال الأمراض الجلدية.

وأضاف: «يتمثل هدفنا في تعزيز التعاون بين المتخصصين، وتبادل نتائج الأبحاث العلمية الرائدة، وتوفير منصة مستدامة للتطوير المهني المستمر، سواء كنتم لأصحاب الخبرة الطويلة في الممارسة الطبية أو من هم في بداية مسيرتهم المهنية في تخصص الأمراض الجلدية، حيث يوفر مؤتمر الإمارات للأمراض الجلدية 2026 يوفر فرصاً علمية وتعليمية تلبي تطلعات الجميع».

ونوه بأنه تم هذا العام توسيع نطاق البرامج العلمي والتعليمي للمؤتمر من خلال تقديم برنامجين متميزين، في مقدمتهما النسخة الخامسة من أكاديمية الأطباء المقيمين (Residents’ Academy)، وهي منصة تعليمية متخصصة تهدف إلى إعداد الجيل القادم من قادة تخصص الأمراض الجلدية، عبر تزويدهم بالمعارف الأساسية، وإتاحة فرص التدريب العملي، وتوفير الإرشاد والتوجيه المهني.

وأعرب عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث العلمي في دولة الإمارات، التي تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة رائدة للابتكار وتبادل المعرفة والتميز في قطاع الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على أحدث التطورات العالمية في علوم الجلد والليزر والطب التجميلي، بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتزويد الأطباء المشاركين بالمهارات والمعارف المتقدمة لتطبيقها في ممارساتهم اليومية، مما يسهم في تعزيز أعلى معايير الرعاية لمرضى الجلدية.

وذكر أن أجندة المؤتمر ستغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك شيخوخة الجلد، وحب الشباب، وسرطان الجلد، والأمراض الجلدية المُعدية، والأمراض الجلدية الالتهابية، إلى جانب الابتكارات في طب الجلدية، بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في طب الجلدية، والتصوير السريري، والأساليب العلاجية المبتكرة.

وكشف الدكتور النعيم أن المؤتمر سيشهد حدثاً طبياً بارزاً يتمثل في الإعلان عن اعتماد وإطلاق علاج فموي مبتكر لمرض البهاق، حيث ستكون دولة الإمارات أول دولة في العالم تعتمد هذا العلاج، في إنجاز يعكس ريادتها العالمية في تبني أحدث الابتكارات الدوائية وتوفير العلاجات المتقدمة للمرضى.