«العدل» تنظم ملتقى تصفير البيروقراطية



نظمت وزارة العدل ملتقى تصفير البيروقراطية الثالث، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الملتقى معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، ومعالي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ومحمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية.

ويأتي الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في تطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

كما يأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات الحكومية، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الرامية إلى تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة ومرونة واستباقية، تتمحور حول احتياجات الإنسان، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة.

وشهد الملتقى عروضاً قدمتها كل من وزارة العدل حول الذكاء الاصطناعي المساعد للقاضي وفريق تصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء حول منظومة التقييم، ووزارة الخارجية حول التصديق الرقمي، وموانئ دبي العالمية حول تصفير البيروقراطية في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، والاتحاد للماء والكهرباء حول مستقبل العمليات الذكية.

وتناولت العروض تجارب الجهات في تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات، وتسريع إنجاز الخدمات بما يُسهل رحلة المتعامل.