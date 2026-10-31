672 مستفيداً من التوعية بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية



نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بفريق التوعية بالظواهر الإجرامية في مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، ورشة توعوية في مدرسة القدرة بمنطقة الفلاح، استفاد منها 672 طالباً من طلبة الحلقة الثالثة، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية وأساليب الوقاية منها.

وتناولت الورشة الآثار السلبية للمخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، ومخاطر الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب مجموعة من الإرشادات التي تسهم في ترسيخ السلوكيات الوقائية لدى الطلبة.

وأكد العميد سالم عاضة البقمي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية ورئيس فريق التوعية بالظواهر الإجرامية، أهمية الشراكة مع المؤسسات التعليمية في نشر الثقافة الأمنية والوقائية بين الطلبة، وتعريفهم بالمخاطر والسلوكيات التي قد تهدد سلامتهم ومستقبلهم، مشيراً إلى حرص شرطة أبوظبي على تكثيف البرامج التوعوية التي تسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على حماية نفسه من الظواهر الإجرامية بمختلف أشكالها.

وقدّمت الورشة المقدم الدكتورة فاتن محمد مناحي، والرائد محمد عبدالرحمن الطنيجي، بالتعاون مع إدارتي مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، مستعرضين مخاطر المخدرات وانعكاساتها الصحية والنفسية والاجتماعية، وأهمية الابتعاد عن السلوكيات السلبية ورفاق السوء.

وتضمنت الورشة إرشادات حول الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، والتحذير من الروابط والرسائل الإلكترونية المشبوهة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية، إلى جانب توعية الطلبة بأهمية اتخاذ القرارات السليمة وتجنب السلوكيات التي قد تعرضهم للمخاطر.

وتطرقت الورشة إلى دور "أمان" في استقبال المعلومات الأمنية بسرية تامة، ودعت الطلبة إلى التواصل عبر الرقم 8002626 أو إرسال رسالة نصية إلى 2828، إلى جانب التعريف بمبادرة "فرصة أمل" التي تتيح للمتعاطين المبادرة بطلب العلاج بسرية، بما يدعم جهود الوقاية من المخدرات ويعزز فرص التعافي.

وكرّم مدير المدرسة، في ختام الورشة، فريق العمل المشارك، وقدّم له درعاً تذكارية، تقديراً لجهوده في نشر الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز الثقافة الوقائية لدى الطلبة.