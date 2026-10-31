«كهرباء دبي» تنظم أسبوع توعية عن السرطان



نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي تزامناً مع شهر أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، أسبوع توعية في مبنى الشراع، المقر الرئيسي الجديد للهيئة، وعدد من فروع الهيئة، بهدف تعزيز وعي الموظفات بأهمية الفحوصات المبكرة للكشف عن سرطان الثدي، وسبل الوقاية منه.

وتضمن الأسبوع فحوصات ميدانية، إلى جانب تقديم قسائم مجانية لإجراء فحوص الماموغرام للموظفات، كما سلطت الفعاليات الضوء على قصص نجاح ونجاة شاركتها نخبة من موظفات الهيئة، تأكيداً على دور الفحص المبكر والفحص الذاتي في رفع فرص نجاح العلاج والشفاء.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «انطلاقاً من حرصنا على تعزيز جودة حياة الموظفات ونشر الوعي بالصحة النفسية والجسدية، نواصل ترسيخ ثقافة الصحة والعافية، وتشجيع الموظفات على إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. كما نؤكد أهمية تبني نمط حياة صحي يقوم على التغذية المتوازنة والنشاط البدني».

وركزت فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي في الهيئة على تعريف الموظفات بعلامات المرض وأعراضه، وتعزيز الوعي بأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر.