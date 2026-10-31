مؤتمر أمراض الصدر يحتفي بأسبقية الإمارات في «المنظار الروبوتي»



شهد مؤتمر الإمارات لأمراض الصدر 2026، الذي انطلقت فعالياته في دبي السبت، الاحتفاء بالإعلان عن أن دولة الإمارات تعد أول دولة على مستوى دول الخليج العربي والشرق الأوسط تطبق نظام المنظار الرئوي باستخدام الروبوت، وذلك في مستشفى «كليفلاند كلينيك» بأبوظبي، وسط مشاركة أكثر من 20 خبيراً دولياً، وما يزيد على 650 من الأطباء المختصين بأمراض الصدر والجهاز التنفسي من المنطقة والعالم.

وافتتحت الشيخة الدكتورة نورة خالد القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات الطبية، فعاليات المؤتمر الذي تنظمه شعبة طب وجراحة الصدر التابعة للجمعية، ويستمر يومين بفندق «إنتركونتيننتال فستيفال سيتي»، مؤكدة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الحدث يسلط الضوء على أحدث التطورات العلمية والطبية والبحوث المتعلقة بتشخيص وعلاج أمراض الصدر والجهاز التنفسي، ويهدف إلى تبادل المعارف والخبرات لتحسين جودة الرعاية الصحية وحياة المرضى.

وتضمن حفل الافتتاح تكريم مجموعة من الأطباء والمهنيين المختصين ضمن «جائزة شعبة الإمارات لطب وجراحة الصدر للتميز والبحث العلمي»، حيث أوضحت الدكتورة نورة القاسمي أن هذا التكريم يجسد الدور العلمي والمهني الرائد لجمعية الإمارات الطبية في تطوير القطاع الصحي، عبر الارتقاء بالكوادر المتميزة، ودعم التعليم الطبي المستمر والبحث العلمي، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات.

واستعرض البروفيسور أشرف حسن الزعابي، رئيس شعبة الإمارات لطب وجراحة الصدر، الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة هذا العام، لتصبح ضمن ثلاث دول في العالم تستخدم أدوية متقدمة لعلاج سرطان وتليف الرئة منذ شهر سبتمبر الماضي، مشيداً برؤية القيادة الرشيدة وحرصها على توفير أفضل الخدمات الطبية الاستباقية، وأحدث طرق العلاج للمرضى.

ولفت البروفيسور الزعابي إلى قيام شعبة الإمارات لطب وجراحة الصدر حالياً بإجراء بحث طبي، بالتعاون مع جامعة خليفة ودائرة الصحة في أبوظبي، حول التغيرات الجينية لأمراض الشعب الهوائية في الدولة ومقارنتها مع التغيرات الجينية عالمياً للوصول إلى التنبؤات العلاجية الدقيقة، معرباً عن فخره بتوافر مراكز طبية لمسح سرطان الرئة بالتصوير الطبقي في كل أنحاء الدولة لا سيما لفئة المدخنين.

وتناقش جلسات المؤتمر تفصيلاً لعدد من الموضوعات الطبية التخصصية، من بينها علاج سرطان أمراض الرئة الخلالية، ورعاية مرضى التليف الرئوي التقدمي، ومجهول السبب، وتطورات علاجات مرض الانسداد الرئوي المزمن، والتمييز بين الربو الشديد والأمراض المشابهة له، والتدخلات التنظيرية الرئوية، وأمراض الغشاء البلوري، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، إلى جانب طب أمراض الرئة لدى الأطفال.