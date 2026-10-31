برنامج إماراتي إيطالي للتصدي لجرائم البيئة العابرة للحدود



اختُتمت في مدينة ساباوديا بالجمهورية الإيطالية أعمال البرنامج التدريبي التخصصي، بعنوان «الجرائم البيئية العابرة للحدود: تحدٍّ للأمن»، الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع قوات الشرطة الإيطالية، من 19 إلى 30 أكتوبر 2026، في مركز التميز لحماية البيئة التابع لمدرسة الغابات للكارابينييري (قوات الدرك الوطني في إيطاليا).

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المشاركين في التصدي للجرائم البيئية العابرة للحدود، وتطوير آليات التنسيق والتعاون الشرطي الدولي، من خلال الاطلاع على التجارب المتقدمة والممارسات المتخصصة في هذا المجال.

وتضمن البرنامج محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تناولت اختصاصات وحدة الغابات والبيئة والأغذية الزراعية التابعة للكارابينييري الإيطالي، وجهودها في حماية الغابات والمتنزهات الطبيعية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات والأنواع المهددة بالانقراض، وفقاً لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض «سايتس».

كما شملت المحاضرات أساليب الوقاية من حرائق الغابات والتحقيق في أسبابها، والتصدي لقطع الأشجار غير المشروع والاعتداءات على الموارد الطبيعية.

واستعرضت الجلسات الأطر القانونية الدولية والسياسات البيئية، وآليات التعاون بين الأجهزة الشرطية والجهات القضائية المختصة، إلى جانب دور المنظمات والمنصات الدولية، ومنها اليوروبول والإنتربول واليوروجست ومنصة «إمباكت»، في تبادل المعلومات العملياتية وتنسيق الإجراءات لمواجهة الأنشطة الإجرامية ذات التأثير البيئي.

وشمل البرنامج تدريبات ميدانية وزيارات إلى عدد من المناطق الطبيعية المحمية، من بينها متنزه سيرتشيو الوطني، حيث اطلع المشاركون على أساليب تسيير الدوريات البيئية، وتقنيات الرصد والتحري وجمع الأدلة، وإجراءات التحقيق في المخالفات والجرائم المرتكبة داخل المحميات.