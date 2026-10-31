الشيخة فاطمة: الإمارات تولي أهمية كبرى لتمكين الأطفال

صقر غباش: الاستثمار في الأجيال استثمار في مستقبل الوطن واستدامة مكتسباته

أبوظبي - وام

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الأعضاء الجدد الفائزين بعضوية البرلمان الإماراتي للطفل للفصل التشريعي الثاني 2026 - 2028، مؤكدة أن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لتمكين الأطفال وإشراكهم في صناعة المستقبل.

وقالت سموها: أبنائي وبناتي أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، أبارك لكم من القلب فوزكم بعضوية البرلمان الإماراتي للطفل، وأفخر بكم وأفرح بأحلامكم وطموحاتكم، أرى فيكم جيلاً يعتز بهويته الإماراتية، ويفتخر بوطنه، ويحمل في قلبه العزم على خدمته والإسهام في تقدمه.

وأكدت سموها قائلة: أثق بقدراتكم، وأؤمن بأن في عقولكم أفكاراً ناضجة، وفي قلوبكم حباً صادقاً لوطنكم الإمارات، وأتطلع إلى أن أسمع منكم أفكاراً جميلة ومبادرات تسهم في إسعاد الأطفال وخدمة وطننا، فلكل واحد منكم صوت مهم، وفكرة تستحق أن تُسمع، وحلم يستحق أن يكبر، وأتطلع إلى أن تجعلوا من عضويتكم في البرلمان بدايةً لرحلة من العطاء والعمل من أجل الوطن، وأن تسهموا بأفكاركم ومبادراتكم في خدمة مجتمعكم، والمحافظة على مكتسبات دولتنا، والمشاركة في بناء مستقبلها، فأنتم أبناء زايد، تحملون إرثاً عظيماً من العطاء والإنجاز، وأمانةً في مواصلة مسيرة الاتحاد، لتظل راية الإمارات عالية، ويبقى وطننا عزيزاً شامخاً بسواعد أبنائه وبناته، وبما يقدمونه من علم وعمل وإخلاص، مبارك لكم يا أبنائي وبناتي، يا فخر الإمارات وأملها حفظكم الله، وحفظ الإمارات، وأدامها عزاً وأماناً.

وأضافت سموها أن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في المستقبل، وأن إشراكهم في الحوار وصنع القرار يعزز من قدراتهم ويهيئهم ليكونوا قادة الغد وشركاء فاعلين في بناء الوطن.

وأكدت سموها أن نجاح تجربة البرلمان الإماراتي للطفل يعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة المشاركة وتمكين النشء، ويجسد التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة داعمة تتيح للأطفال التعبير عن آرائهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.

مسيرة التنمية

إلى ذلك أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن البرلمان الإماراتي للطفل يجسد حرص دولة الإمارات على تمكين الأطفال وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية، وإعداد أجيال واعية بحقوقها وواجباتها، وقادرة على التعبير عن آرائها والمساهمة بأفكارها ومبادراتها في بناء المستقبل.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة الإعلان عن أسماء أعضاء البرلمان الإماراتي في دورته الثالثة إن الاهتمام بالطفل وتمكينه يمثلان ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات التنموية، التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتؤمن بأن الاستثمار في الأجيال الناشئة هو استثمار في مستقبل الوطن واستدامة مكتسباته، مشيراً إلى أن توفير البيئة الداعمة للأطفال، التي تتيح لهم التعلم والمشاركة والحوار والتعبير عن تطلعاتهم، يسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وترسيخ شعورهم بالانتماء والمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وأكد معالي صقر غباش أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تضع بناء الإنسان وتمكين الأجيال القادمة في صدارة الأولويات الوطنية، انطلاقاً من إيمان سموه بأن الأطفال هم أساس مستقبل الوطن وركيزة مواصلة مسيرة التنمية والتقدم مشيراً معاليه إلى حرص سموه على توفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة للأطفال، وحماية حقوقهم، وتنمية قدراتهم، وترسيخ قيم الإنسانية والخير والتسامح والتعايش في نفوسهم، بما يسهم في إعداد أجيال واثقة بهويتها الوطنية، ومتمسكة بقيمها الأصيلة، وقادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الدولة مضيفاً أن هذه الرؤية تجسد نهج دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان، وتعزيز فرص التعلم والتمكين أمام الأطفال، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية والحضارية.