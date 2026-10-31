لجنة تأمين الفعاليات في دبي تناقش استعدادات احتفال رأس السنة

دبي - البيان



ترأس العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع الأول لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2027، وذلك في قاعة الاجتماعات بشركة إعمار، بحضور العميد أحمد كميدش من القيادة العامة للدفاع المدني، والعميد عبدالله الكاش، مدير إدارة الفعاليات والمواكب في الإدارة العامة للمرور، والعقيد أحمد سالم المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، وعدد من الضبط وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف المؤسسات الحكومية في إمارة دبي واللجنة المنظمة.

وأكد العميد الكتبي أن احتفالية رأس السنة تعد من أهم وأبرز الفعاليات التي تنظمها دبي، والتي تستقطب اهتمام ومتابعة العالم، وباتت تشغل حيزاً عالمياً «وأصبحت الحدث الأبرز لدى جميع وسائل الإعلام العالمية، وجميعها تسلط الضوء على برج خليفة موقع الحدث الرئيسي».

وأضاف: «من خلال عملنا في لجنة تأمين الفعاليات نلتمس زيادة الحضور عاماً بعد عام، لمشاهدة الألعاب النارية والاحتفال بالسنة الجديدة، وكثير من سكان العالم يفضلون قضاء احتفالات رأس السنة في دبي، وهذا يشكل تحدياً للجنة تأمين الفعاليات، لتكون قادرة على إدارة الحدث بكل احترافية، وعكس صورة مشرفة لإمارة دبي، وتثبيت مكانتها العالمية قبلة منفردة لإدارة الفعاليات والأنشطة بمختلف مستوياتها».

واستمع العميد الكتبي والحضور إلى شرح من اللجنة المنظمة في إعمار عن مواقع الفعاليات والأنشطة، وطرق دخول وخروج الجمهور، مشيداً بفريق لجنة تأمين الفعاليات، الذي يزداد تطوراً وانسجاماً كل سنة، وقد بدا ذلك واضحاً في الكثير من الفعاليات التي يديرها الفريق، والذي اكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال.